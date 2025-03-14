🌸 В Ялте началась пора цветения магнолии Улицы курортного города уже украшают яркие розовые бутоны, но совсем скоро деревья покроются пышными цветами, рассказала глава администрации Янина Павленко.
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🌸 В Ялте началась пора цветения магнолии Улицы курортного города уже украшают яркие розовые бутоны, но совсем скоро деревья покроются пышными цветами, рассказала глава администрации Янина Павленко.