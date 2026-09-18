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Зидан рассказал, кто будет капитаном сборной Франции под его руководством

Зидан рассказал, кто будет капитаном сборной Франции под его руководством

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан подтвердил, что Килиан Мбаппе сохранит за собой капитанскую повязку в национальной команде.

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