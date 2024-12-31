Взрывы сотрясают Запорожье: воздух в регионе вновь в тревожном режиме

В Запорожье, временно оккупированном ВСУ, произошли взрывы, вызвавшие воздушную тревогу. В 2022 году Запорожская область стала частью России, но Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстрелы.
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