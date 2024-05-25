🙌🏻Сегодня волнующий, радостный и одновременно грустный праздник для гимназистов! Позади осталась школьная жизнь, наполненная яркими моментами, важными событиями и интересными открытиями! 🔥.
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🙌🏻Сегодня волнующий, радостный и одновременно грустный праздник для гимназистов! Позади осталась школьная жизнь, наполненная яркими моментами, важными событиями и интересными открытиями! 🔥.