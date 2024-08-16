В Госдуме обсудят включение песен певца SHAMAN в школьную программу

Российский парламентарий Сергей Колунов заявил, что в сентябре в Государственной Думе состоится круглый стол, на котором будет рассмотрен вопрос о включении песен известных отечественных исполнителей Олега Газманова и SHAMAN в школьную учебную программу.
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