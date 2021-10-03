Страх и ненависть на заправках Великобритании

Работники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса. Работники АЗС поделились накопленным опытом оскорбительного поведения со стороны покупателей за последние несколько дней во время кризиса нехватки топлива.
Работники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса. Работники АЗС поделились накопленным опытом оскорбительного поведения со стороны покупателей за последние несколько дней во время кризиса нехватки топлива.
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