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Страх и ненависть на заправках Великобритании

Страх и ненависть на заправках Великобритании

Работники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса. Работники АЗС поделились накопленным опытом оскорбительного поведения со стороны покупателей за последние несколько дней во время кризиса нехватки топлива.

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