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Ушедшая из России Volvo зарегистрировала свой товарный знак до 2035 года

Ушедшая из России Volvo зарегистрировала свой товарный знак до 2035 года

Frank Hoermann/SVEN SIMON/TASS Шведский автопроизводитель Volvo, покинувший российский рынок, зарегистрировал в России товарный знак со своим логотипом.

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