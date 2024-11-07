"Беспроигрышный выбор": цветовод Смирнова назвала два главных правила подготовки роз к зиме

Прежде, чем перейти непосредственно к укрытию роз, важно подготовить их к зимовке. Убирают всю опавшую листву вокруг цветов - она может преть и становиться источником бактериального заражения, в ней разводятся вредные микроорганизмы.
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