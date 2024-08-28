Приезжий из Узбекистана порезал спящих земляков в квартире на Будапештской Двух тяжелых пациентов с ножевыми привезли в НИИ Джанелидзе рано утром 27 августа.
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Приезжий из Узбекистана порезал спящих земляков в квартире на Будапештской Двух тяжелых пациентов с ножевыми привезли в НИИ Джанелидзе рано утром 27 августа.