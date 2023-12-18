Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином

Во вторник, 19 декабря премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибудет в Китай с рабочим визитом, где проведет встречу с председателем страны Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.