Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином

Во вторник, 19 декабря премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибудет в Китай с рабочим визитом, где проведет встречу с председателем страны Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.
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