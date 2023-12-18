Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Эрдоган знает, о чём говорит.  Слова, которые приписывают В.С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Укр...Эрдоган предполож...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    узкоглазые фашисты . Перекрыть им любое судоходство не только ловлю рыбыKyodo: Япония нам...
  • Модест
    Ну так и с уриной мы воевать не хотели. Европа - это Сатана в цивильной маске. А "Россия управляется непосредственно ...Путин заверил, чт...

Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином

Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином

Во вторник, 19 декабря премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибудет в Китай с рабочим визитом, где проведет встречу с председателем страны Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх