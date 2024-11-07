В Киеве раскрыли, как Зеленский будет саботировать завершение конфликта

КИЕВ, 7 ноября, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут активно мешать усилиям по завершению конфликта, создавая как политические, так и военные препятствия.