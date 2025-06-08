В ЛДПР предложили вовремя обеспечивать жильем выходящих на пенсию госслужащих

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила установить с 2027 года трехлетний срок для гарантированного получения единой социальной выплаты (ЕСВ) судебным приставам, сотрудникам ФСИН, таможенной и пожарной служб, которые вышли на пенсию.