В ЛДПР предложили вовремя обеспечивать жильем выходящих на пенсию госслужащих

Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила установить с 2027 года трехлетний срок для гарантированного получения единой социальной выплаты (ЕСВ) судебным приставам, сотрудникам ФСИН, таможенной и пожарной служб, которые вышли на пенсию.
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