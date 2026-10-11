Туск обвинил видеоигры и ультраправых в нападениях на польские школы

ВАРШАВА, 11 октября, ФедералПресс. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, в котором назвал компьютерные игры с элементами насилия и активность ультраправых интернет-сообществ ключевыми факторами, спровоцировавшими недавнюю волну кровавых нападений в учебных заведениях страны.
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