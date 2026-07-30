Почему дорожает жильё в Казахстане: что влияет на стоимость квартир

Стоимость жилья в Казахстане продолжает расти. На цену квадратного метра влияет не только спрос, но и увеличение расходов на строительство — от стоимости материалов до затрат на производство и оплату труда, передает inAktau.
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