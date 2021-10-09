Баку и Анкара пытаются купировать военную угрозу Ирана, Россия выступает арбитром

На прошедшей неделе в Нахичевани состоялись очередные учения ВС Турции и Азербайджана, но обстановку разогревала тема военно-технического сотрудничества Баку и Израиля.
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