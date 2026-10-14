Сегодня - Покров Пресвятой Богородицы: день молитв о семье, любви и материнстве

В основе праздника лежит чудесное событие X века, произошедшее во Влахернском храме Константинополя: во время осады города язычниками Богородица явилась молящимся, сняла со Своей головы омофор (покрывало) и распростерла его над людьми, защитив их от видимых и невидимых врагов.