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MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Благодаря победе пилот «Прамак-Дукати» до трех очков сократил отставание от Франческо Баньяйи в общем зачете – итальянец закончил заезд на втором месте.

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