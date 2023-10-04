Блинкен заявил, что решения об ударах вне Украины принимает Киев

Киевские власти самостоятельно должны принимать решения о нанесении ударов вне территории Украины. С таким утверждение 4 октября выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас), его выступление транслировал сайт американского Госдепартамента.
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