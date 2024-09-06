В России началось голосование на региональных и муниципальных выборах

В России начался единый день голосования, который будет проходить с 6 по 8 сентября. Жители в ряде регионов будут выбирать губернаторов и депутатов местных парламентов, также состоятся довыборы в Госдуму, сообщил сайт Центральной избирательной комиссии.
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