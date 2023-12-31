Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

Россия, конечно, научилась отвечать. И это не то, что было в первый год СВО, или даже полгода назад.

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