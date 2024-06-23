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Дзен Дневник

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ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ: «ОТ СЕМЬИ У МЕНЯ СЕКРЕТОВ НЕТ!»

Актер рассказал, как реагирует на критику «Онегина», о новом проекте с братом и о том, как сохранить азарт в любви и работе Виктор Добронравов — актер топовый, а фильмы, в которых он снимается, часто вызывают живой отклик или дискуссию, как, например, премьера «Онегина».

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