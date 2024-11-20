❗️В Севастополе из горящего дома эвакуировали 23 человека, в том числе одного ребёнка В МЧС России уточнили, что в пятиэтажке горят балконы со 2 по 5 этаж.
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❗️В Севастополе из горящего дома эвакуировали 23 человека, в том числе одного ребёнка В МЧС России уточнили, что в пятиэтажке горят балконы со 2 по 5 этаж.