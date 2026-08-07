Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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16 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки в российском регионе

16 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки в российском регионе

16 человек пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев в «Максе».

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