Битва жуков, стрекоза у водопада и королева червей: 20 снимков победителей конкурса «Фотограф крупного плана»

Такого вы еще не видели «Весна», фото: Андрес Луис Домингес БланкоЖюри конкурса «Фотограф крупного плана», раскрывающего удивительные тайны мира природы, подвело итоги соревнования и объявило победителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии