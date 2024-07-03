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Военное обозрение

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Разведывательная авиация НАТО над Черным морем

Разведывательная авиация НАТО над Черным морем

С начала 2022 года в небе над Чёрным морем почти постоянно можно увидеть самолёты и беспилотные летательные аппараты стран НАТО, которые проводят разведку и собирают информацию для альянса и его союзников на Украине.

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