В Белгороде похоронили семью журналиста Sputnik Акифи, раненного ВСУ

Похороны семьи журналиста агентства Sputnik Хайбара Акифи и его жены Олеси прошли в Белогороде, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 16 октября на телеканале «Россия 1».
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