Как организовать удобный доступ к багажнику на крыше автомобиля

Бокс на крыше — интересное решение малой кубатуры багажного отделения. Универсальное. Чтобы не ехать в обнимку с лыжами зимой и мангально-палаточным скарбом летом, вдыхая соответствующие ароматы, можно просто сложить все в кофр, отделенный от машины листом железа.