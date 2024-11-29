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Петербургский дневник

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Александр Беглов отметил нежелание студентов работать дворниками и почтальонами

Александр Беглов отметил нежелание студентов работать дворниками и почтальонами

Это – признак улучшения жизни за прошедшие годы, ометил губернатор Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что современное поколение студентов не хочет работать дворниками и почтальонами.

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Комментарии
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Нина Прыгун
а мы привыкли к халяве,за 10ооо говорят ,я лучше на диване лежать буду, вот так то
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14 час.
Татьяна Рябинова
А вы когда ни будь работали дворником, убирая  тяжелый мокрый снег или почтальоном, бегая от дома к дому с сумкой и заходить в каждый подьезд, где тебя еще и отматерят, за 10 000. Это в Советское время как 10 рублей.
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7 час.
ТР
Татьяна Рябинова
У нас мигранты на автобусе водителем получают 1200 000 и им еще мало, после 20 часов никуда не уедешь.
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7 час.

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