Александр Беглов отметил нежелание студентов работать дворниками и почтальонами

а мы привыкли к халяве,за 10ооо говорят ,я лучше на диване лежать буду, вот так то

Татьяна Рябинова

А вы когда ни будь работали дворником, убирая тяжелый мокрый снег или почтальоном, бегая от дома к дому с сумкой и заходить в каждый подьезд, где тебя еще и отматерят, за 10 000. Это в Советское время как 10 рублей.