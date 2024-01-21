Председатель Следственного комитета затребовал доклад по информации о выявленных нарушениях законодательства в миграционной сфере в Иркутской области

В телеграм-канале сообщалось, что в ходе проведенных сотрудниками правоохранительных органов Иркутска рейдов в местах скопления иностранного контингента выявлены многочисленные нарушения законодательства в миграционной сфере.
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