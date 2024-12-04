91-летнему режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы

Не так давно артиста признали неизлечимо больным Александр Митта globallookpress.com/Anatoly Lomokhov В середине прошлого месяца советского и российского кинорежиссера Александра Митте признали неизлечимо больным.
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