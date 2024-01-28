Раскрыто состояние российской журналистки после нападения на семинаре VIP-коуча

Журналистка «Известий» получила подозрение на сотрясение мозга после нападения У журналистки «Известий» Наталии Графчиковой диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения на нее на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках во время подготовки спецрепортажа в субботу, 27 января.