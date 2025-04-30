Россельхознадзор изъял небезопасную молочную и мясную продукцию в общепите Тверской области

21 апреля 2025 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при проведении внеплановой выездной проверки в отношении предприятия общественного питания (кафе), осуществляющего в том числе изготовление и продажу шаурмы, были обнаружены серьезные нарушения ветеринарного законодательства.