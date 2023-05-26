Музеи компании «РТ-Инвест» собрали 500 уникальных экспонатов с сортировочных линий в Подмосковье

Комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» доставили 500 экспонатов в музей Trash Art. Среди экспонатов только самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях КПО, например, раритетные часы, редкие книги или музыкальные инструменты.