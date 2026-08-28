Мексика: Один человек был убит, а трое других были арестованы на блокпостах наркоторговцев в Педерналесе и других районах муниципалитета Такамбаро-де-Кодаллос, штат Мичоакан, после того, как в утренние часы начались столкновения между Картелем нового поколения Халиско (CJNG) и боевиками Картеля тамплиеров.