Мексика: Один человек был убит, а трое других были арестованы на блокпостах наркоторговцев в Педерналесе и других районах муниципалитета Такамбаро-де-Кодаллос, штат Мичоакан, после того, как в утренние часы начались столкновения между Картелем нового поколения Халиско (CJNG) и боевиками Картеля тамплиеров.
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