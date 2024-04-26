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Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ для действующих игроков

Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ для действующих игроков

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отдал результативную передачу в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пантерз".

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