Следователи и омбудсмен обсудили безопасность подростков ЯНАО от преступных схем

В следственном управлении СКР по ЯНАО прошло заседание Общественного совета. Главной темой стала защита детей и подростков от вовлечения в противоправную деятельность через интернет, сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.
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