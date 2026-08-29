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Следователи и омбудсмен обсудили безопасность подростков ЯНАО от преступных схем

Следователи и омбудсмен обсудили безопасность подростков ЯНАО от преступных схем

В следственном управлении СКР по ЯНАО прошло заседание Общественного совета. Главной темой стала защита детей и подростков от вовлечения в противоправную деятельность через интернет, сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

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