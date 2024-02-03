Бьянку пытались похитить в центре Москвы

Известная певица Бьянка стала жертвой попытки похищения в центре Москвы. Она описала нападавшего как мужчину с "лицом Чикатило" и утверждает, что он угрожал ей палкой, пытаясь заставить сесть в машину насильно, передает тг-канал SHOT Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала о случившемся журналистам.