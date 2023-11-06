Путин подписал. Бюджетное правило возвращается

МГ

Малик Гумеров

Проблему , на корню = фундаментально , РЕШИТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА и ВСЕЙ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ (да и всего крупного бизнеса - инструмента врага , по сути ...) !!! Иначе грабеж страны-народа не пресечь !!! Один "Лукойл" иной год грабит страну в объемах 1 трлн. рублей (чистая прибыль) - узаконенный грабеж , как бандита с большой дороги ! А таких лукойлов под 300 шт.. Прибавочный продукт от ресурсов , от труда каждого оседает в карманах прихватизаторов ! Это , в объемах , ежегодно более 8-10 годовых бюджетов страны !!! Рост экономики при становлении СССР составлял до 45 % в год (в условиях многократно хуже чем сегодня) , а сегодня как дебилы , радуются если рост составит 1 - 2 % !!! В СССР это натуральные показатели , а сегодня эт 1-2 % в финансовом выражении = которые можно растянуть как презерватив .... !