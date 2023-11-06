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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путин подписал. Бюджетное правило возвращается

Путин подписал. Бюджетное правило возвращается

С 2024 года возобновляет свое действие бюджетное правило. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Проблему , на корню = фундаментально , РЕШИТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО  СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА  и ВСЕЙ  ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ (да и всего крупного бизнеса - инструмента врага  , по сути ...) !!!                 Иначе  грабеж страны-народа не пресечь !!!           Один &quot;Лукойл&quot; иной год грабит страну в объемах  1 трлн. рублей (чистая прибыль) - узаконенный грабеж , как бандита с большой дороги !              А таких  лукойлов под 300 шт..            Прибавочный продукт от ресурсов , от труда каждого  оседает в карманах прихватизаторов !   Это  , в объемах , ежегодно   более 8-10  годовых бюджетов страны !!!                               Рост экономики при становлении СССР составлял до 45 % в год (в условиях многократно хуже  чем сегодня)  , а  сегодня  как  дебилы  , радуются если рост  составит 1 - 2 % !!!                                      В СССР это натуральные  показатели , а сегодня эт 1-2 %  в финансовом выражении = которые можно растянуть как презерватив .... !
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1 д.
Игорь Максаков
Золотые слова! Поддерживаю!!!!!!
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1 д.
вага карлито
Похоже на то  что СВО заставила государственных мужей думать в нужном направлении! Как говориться лиха беды начало в хорошем смысле! Оказывается что еще много чего можно исправить после  гнусных 90 годов!))
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1 д.

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