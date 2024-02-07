Подоляк назвал причиной возможной отставки Залужного стагнацию на фронте

Политтехнолог и советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал причиной возможной отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного «избегание стагнации и замораживания конфликта».
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