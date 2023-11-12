MINI показала новый «заряженный» кроссовер Countryman JCW

Топ-версия променяла классический 8-ступенчатый автомат на преселективный 7-ступенчатый «робот», а турбомотор пришлось дефорсировать: в Европе мощность уменьшена на шесть лошадиных сил (до 300 сил), крутящий момент урезан на 50 Нм (до 400 Нм).