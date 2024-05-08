Женщина бросила кормить мужа грудным молоком и занялась медитацией

Женщина из Флориды заменила кормление мужа грудным молоком на медитацию Женщина из американского штата Флорида, долгое время кормившая мужа грудным молоком, занялась медитацией, когда это стало невозможно.
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