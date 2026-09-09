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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бояркин об уходе из «Барыса»: «Позвонили и сказали больше не приходить, никто не оправдывался. Рад, что попал в «Адмирал», клуб сам на меня вышел»

Вратарь « Адмирала » Никита Бояркин рассказал о своем переходе в клуб из Владивостока.  – Как ты воспринял вынужденное расставание с « Барысом »? Ведь клуб сам был инициатором? – Сначала, конечно, удивился, но потом воспринял это как новый этап в своей карьере.

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