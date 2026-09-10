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WP: Трамп подарил своим молодым помощницам в Белом доме по $45 тыс. наличными

WP: Трамп подарил своим молодым помощницам в Белом доме по $45 тыс. наличными

Трамп подарил своим молодым помощницам в Белом доме по $45 тыс. наличными — так следует из финансовых деклараций, которые администрация опубликовала на прошлой неделе, пишет The Washington Post.

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