Песков опроверг запрос Индии по покупке автомобилей Aurus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Индия не обращалась с запросом о покупке или начале производства автомобилей Aurus, несмотря на то, что премьер Нарендра Моди неоднократно использовал этот автомобиль вместе с Владимиром Путиным.
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