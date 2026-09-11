Песков опроверг запрос Индии по покупке автомобилей Aurus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Индия не обращалась с запросом о покупке или начале производства автомобилей Aurus, несмотря на то, что премьер Нарендра Моди неоднократно использовал этот автомобиль вместе с Владимиром Путиным.