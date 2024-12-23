Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    Её место у трассы 😏Певица Вера Брежн...
  • Dimir De_Ross
    🤦🤦🤡Певец Филипп Кирк...
  • Сергей
    Вызвать посла австралии и вручить ему яйца гниды!Посла РФ вызвали ...

В Москве прошла премьера новогоднего шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки"

В Москве прошла премьера новогоднего шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки"

21 декабря в Москве прошла премьера новогоднего блока шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки". Композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков впервые принял участие в спектакле в качестве актера, устроив настоящий новогодний сюрприз зрителям первых показов и сорвав бурные аплодисменты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх