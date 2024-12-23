В Москве прошла премьера новогоднего шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки"

21 декабря в Москве прошла премьера новогоднего блока шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые елки". Композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков впервые принял участие в спектакле в качестве актера, устроив настоящий новогодний сюрприз зрителям первых показов и сорвав бурные аплодисменты.
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