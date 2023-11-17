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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о проблемах со спиной: «Во втором сете она немного поболела, но потом прошла»

Вчера он обыграл Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4) и во втором сете хватался за поясницу.  «Во втором сете она немного поболела, но потом прошла.

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