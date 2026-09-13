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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Илии Топурии опроверг слова Даны Уайта о возвращении: «Мы даже не начинали тренироваться»

Хорхе Галло, тренер по физподготовке экс-чемпиона UFC Илии Топурии , опроверг слова президента промоушена Даны Уайта , который заявил, что Топурия готов вернуться к боям.

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