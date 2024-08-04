От клоуна до уборщика — Кем были звезды до того, как попали в шоу-бизнес

Наверное, все в курсе, что Брэд Питт когда-то подрабатывал зазывалой в костюме цыпленка (или нет?). В любом случае вам будет интересно узнать, кем работали другие знаменитости, до того как оказались в лучах славы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии