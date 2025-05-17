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Аморим доволен Хейлундом: «Он борется за каждый мяч, проигрывает много единоборств, некоторые выигрывает. Но Расмус совершенствуется»

Аморим доволен Хейлундом: «Он борется за каждый мяч, проигрывает много единоборств, некоторые выигрывает. Но Расмус совершенствуется»

«Я доволен. Конечно, вся команда должна совершенствоваться. Но то, как он бегает, борется за каждый мяч, проигрывает много единоборств, выигрывает несколько.

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