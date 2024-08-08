Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область призвал идти «до Киева и дальше».
Медведев после атаки ВСУ на Курскую область призвал идти «до Киева и дальше»
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вячеслав костандов
ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТЬ К КОВРОВЫМ БОМБАРДИРОВКАМ.РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИДЕНТИЧНЫЙ - ВЫЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ И ОСТОВЫ ЗДАНИЙ. ТАК ЧЕГО ТОГДА ТЯНУТЬ. ВЕСЬ ГРУЗ 500, 1500, 3000 ФАБОВ; ИСКАНДЕРЫ, КАЛИБРЫ, ЛАНЦЕТНИКИ ОБРУШИТЬ НА ГРАНИЦУ С ПОЛЬШЕЙ, СЛОВАКИЕЙ, РУМЫНИЕЙ, БЕЛОРУССИЕЙ, РОССИЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ОДИН ГАД НЕ УШЕЛ, - - ПО КОЛЬЦУ И ДО КИЕВА. АРМИЮ В БУНКЕРА НЕ СПРЯЧЕШЬ.10-15 ДНЕЙ ЕКПРЕРЫВНЫХ АРТ-БОМБОВЫХ АТАК - ЕСЛИ НЕ КАПИТУЛИРУЮТ, ТО ПОВТОРИТЬ ДО БЕЛОГО ФЛАГА.
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15 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна с Вячеславом! Хватит миндальничать, война есть война, почему они на шаг вперёд, а мы только удары возмездия посылаем? Так опозориться с Курском на весь Мир! Где наши хваленые генералы из штаба ? Или они только денежки наворованные умеют пересчитывать? Хватит топтаться на месте!
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15 час.
E
Ed
Напоминает бородатый анекдот - "Вiдчепити його вiд мене , бо я его зовсiм вбью". Куда идти, когда непризнанная война уже на территории России? Какой Киев, когда Курск и Белгород защищать нужно, там уже наших граждан убивают? Руководство понимает что уже происходит? Какие нахрен моратории и добрые воли, может уже пора прийти в себя?
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13 час.
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