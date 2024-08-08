Медведев после атаки ВСУ на Курскую область призвал идти «до Киева и дальше»

вячеслав костандов ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТЬ К КОВРОВЫМ БОМБАРДИРОВКАМ.РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИДЕНТИЧНЫЙ - ВЫЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ И ОСТОВЫ ЗДАНИЙ. ТАК ЧЕГО ТОГДА ТЯНУТЬ. ВЕСЬ ГРУЗ 500, 1500, 3000 ФАБОВ; ИСКАНДЕРЫ, КАЛИБРЫ, ЛАНЦЕТНИКИ ОБРУШИТЬ НА ГРАНИЦУ С ПОЛЬШЕЙ, СЛОВАКИЕЙ, РУМЫНИЕЙ, БЕЛОРУССИЕЙ, РОССИЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ОДИН ГАД НЕ УШЕЛ, - - ПО КОЛЬЦУ И ДО КИЕВА. АРМИЮ В БУНКЕРА НЕ СПРЯЧЕШЬ.10-15 ДНЕЙ ЕКПРЕРЫВНЫХ АРТ-БОМБОВЫХ АТАК - ЕСЛИ НЕ КАПИТУЛИРУЮТ, ТО ПОВТОРИТЬ ДО БЕЛОГО ФЛАГА.

РМ Раиса Мелькумова Согласна с Вячеславом! Хватит миндальничать, война есть война, почему они на шаг вперёд, а мы только удары возмездия посылаем? Так опозориться с Курском на весь Мир! Где наши хваленые генералы из штаба ? Или они только денежки наворованные умеют пересчитывать? Хватит топтаться на месте!